The Unliving: pubblicato il reveal tariler

Team17 ha da poco rilasciato il reveal trailer di The Unliving, gioco in sviluppo da parte di Rocket Brush Studio. Il titolo in questione è un GDR d’azione rogue-lite in cui il giocatore coprirà il ruolo di un potente Necromante, uno stregone in grado di dominare la morte e guidare le legioni dei non morti. Il filmato annuncia anche la partnership tra il publisher britannico e il team di sviluppo russo, così come il comunicato ufficiale su Steam.

L’uscita del gioco è prevista per il 2021 su PC (via Steam).

Queste le caratteristiche del gioco, tramite la pagina Steam:

RECLUTA I NEMICI NELLA TUA ARMATA DI NON MORTI

Ogni nemico caduto può essere rianimato e accolto nel tuo esercito per creare sconfinate legioni di non morti. Ciascuna di queste creature vanta abilità diverse: come i Sacerdoti, le cui benedizioni in vita malediranno i tuoi nemici nella morte.

ANNIENTA QUALSIASI OSTACOLO

Solo alcuni dei vivi sono vittime innocenti. Tutti gli altri si scaglieranno contro il tuo esercito, serrando le fila, muovendosi in gruppo ed evocando le loro abilità. Tutti temono per la propria vita e combatteranno allo stremo per difendersi, quindi scatena l’inferno per costringerli alla resa.

CONQUISTA TERRE INESPLORATE

A ogni partita, il mondo di gioco viene generato casualmente e popolato di creature, manufatti, sale segrete e trappole letali. In ogni area del mondo, inoltre, vivono abitanti diversi. Invadi i loro villaggi e stermina la popolazione per rinfoltire le tue schiere, arrivando a combattere battaglie mortali contro formidabili nemici.

SVELA I MISTERI DELLA NECROMANZIA

Raccogli enigmatiche annotazioni, costringi i tuoi nemici a fornirti risposte e studia le scritture sugli antichi manufatti per recuperare la memoria perduta del Necromante, svelando la natura della sua immortalità, i segreti dei suoi tefillin e la verità circa le gerarchie della Chiesa.

COMBATTI EPICI BOSS

Le potenti creature che popolano questo mondo oscuro faranno tutto quanto è nelle loro possibilità per fermarti. Ciascun boss vanta un proprio stile di combattimento e un set di abilità unico, che ti costringeranno a elaborare strategie sempre diverse in ogni scontro.

MUORI E RISORGI

Il segreto del Necromante è la sua capacità di dominare la morte, che gli permette di riprendere la sua battaglia ancora più forte. Impara dai tuoi errori e impedisci ai nemici di sorprenderti due volte allo stesso modo.