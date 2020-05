The Last Of Us Part II: nuova concept art ambiente post apocalittico

Durante la giornata di ieri, Naughty Dog ci ha portato un passo in più all’interno dell’universo di The Last Of Us Part II, con uno sguardo che spazia in maniera più approfondita allo sviluppo di uno dei titoli più attesi del 2020. Oggi invece, andremo a scoprire delle concept art fornite dallo stesso sviluppatore, per dare un gradevolissimo sguardo allo scenario post apocalittico che troveremo nel titolo.

Nel video, Neil Druckman e il direttore artistico di Naughty Dog, ovvero John Sweeney, hanno raccontato di aver fatto numerosi viaggi a Seattle per studiare l’architettura locale e fornire così autenticità agli ambienti in The Last of Us Part II. Sweeney ha dichiarato di essere persino arrivato a camminare nei panni di Ellie attraverso la città per ottenere il maggior realismo possibile, che li ha portati all’interno degli edifici, fotografando i segni sul muro e visitando anche le fermate degli autobus sparse per Seattle nella speranza di immergere ancora di più il giocatore nell’universo di gioco.

Come potete vedere, sono state mostrate diverse concept art, di cui molte mostrano Ellie a cavallo mentre esplora gli ambienti offerti nel secondo capitolo della serie.

Vi lasciamo il video qui sotto, come sempre: