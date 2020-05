League of Legends Wild Rift: ecco il gameplay trailer dal Summer Game Fest, alpha la prossima settimana

Durante una live andata in onda adesso per il Summer Game Fest, è stata mostrata un nuovo dev diary di League of Legends Wild Rift, versione del celebre MOBA di Riot, in arrivo su dispositivi mobile e console. Durante il video, in cui a parlare è l’executive producer Micheal Chow, viene fatto sapere che la fase alpha arriverà la prossima settimana (solo mobile), con i primi test in Brasile e nelle Filippine, per chi si era pre-registrato per il decimo anniversario del gioco. Poi vengono mostrati i diversi champs che saranno presenti nella lineup. Dopodiché si passa al gameplay, e viene ricordato di come il titolo sia stato rivisto appositamente per le nuove piattaforme, così come alcuni dei campioni: una parte restano identici alla controparte PC, altri si adattano alle nuove versioni. Nel finale c’è anche una panoramica sulle skin.

Qui sotto potete vedere il filmato.