Star Wars Battlefront 2 sarà gratis con PS Plus a Giugno

Dopo aver annunciato che Call Of Duty WW2 sarebbe stato disponibile a titolo gratuito per il mese di Giugno su Playstation Plus, ecco che Sony ha pensato bene di aggiungerne subito un altro per far sentire i giocatori in buona compagnia: dal 6 Giugno sarà infatti disponibile, sempre su Playstation Plus e sempre a titolo gratuito, nientemeno che Star Wars Battlefront 2.

Lanciato ormai quasi 3 anni fa, il titolo è certamente uno dei più controversi della storia di Electronic Arts, avendo ricevuto a suo tempio copiose critiche ma tutto sommato registrando dei buoni risultati in termini di vendite, anche grazie a qualche modifica fatta in corso d’opera. L’ultimo update, The Battle Of Scarif, è stato molto apprezzato, per cui siamo sicuri che la notizia farò felici moltissimi fan della saga e del genere.