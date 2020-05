SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated: pubblicato un nuovo trailer

In questo periodo THQ Nordic sta facendo uscire diversi video relativi a SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, come quello relativo ai doppiaggi di un paio di giorni fa. Oggi il publisher austriaco ne ha rilasciato un altro, dal titolo “Welcome to Rock Bottom”, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che il titolo, in sviluppo da parte di Purple Lamp Studios, sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 agosto.