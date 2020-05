Pokémon Spada e Scudo Fiamme Oscure: Charizard ed Eternatus arrivano come Pokémon VMAX nell’espansione

The Pokémon Company International ha rivelato la nuovissima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Spada e Scudo Fiamme Oscure, che sarà pubblicata il 14 agosto 2020 in tutto il mondo. Spada e Scudo Fiamme Oscure introduce delle carte di inestimabile valore per i collezionisti, tra cui Charizard-VMAX. Questo beneamato Pokémon farà il proprio ingresso nel GCC Pokémon nella sua forma Gigamax, proprio come nei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo. In più, gli Allenatori potranno trovare altri Pokémon della regione di Galar come Pokémon-VMAX: Centiskorch-VMAX e Grimmsnarl-VMAX nella loro forma Gigamax e il Pokémon leggendario Eternatus-VMAX nella sua esclusiva forma Dynamax Infinito sono solo qualche esempio.

L’espansione include:

Sette Pokémon-VMAX

14 potenti Pokémon-V e nove Pokémon-V a figura intera

17 carte Allenatore e quattro carte Aiuto a figura intera

Tre nuove carte Energia speciale

I fan interessati a giocare con le carte dell’espansione prima della pubblicazione possono farlo acquistando il kit Sfida Strategica dell’espansione Pokémon Spada e Scudo Fiamme Oscure, disponibile presso i rivenditori aderenti all’iniziativa a partire dal 1 agosto. Ogni kit contiene quattro buste dell’espansione Spada e Scudo – Fiamme Oscure; inoltre, troverai anche una busta evoluzione con 23 carte con all’interno carte chiave di questa espansione e di quelle precedenti, inclusa una carta promozionale con illustrazione speciale (una a caso su quattro) e un inserto con i consigli per la costruzione del mazzo.