Death Stranding: Kojima afferma che il titolo è stato proficuo

Torna a far parlare di sè Death Stranding, titolo nato su Playstation 4 e che sta per approdare su PC, con un’intervista al creatore della serie di Metal Gear e del titolo sopracitato, Hideo Kojima. Quest’utlimo afferma che il titolo abbia riscosso abbastanza successo da poterlo definire proficuo e, in più, pare sia riuscito a coprire i costi di produzione dello stesso. Inoltre, Kojima ha dichiarato che tale profitto è stato sufficiente da assicurare lo sviluppo del suo prossimo titolo e che possiamo star tranquilli, insomma. Qui sotto, potete dare una lettura all’estratto dell’intervista e vi ricordiamo che Death Stranding è attualmente disponibile per Playstation 4 e Playstation 4 Pro:

Riguardo le vendite, come risulta esser andato Death Stranding? Abbiamo superato la somma che ci serviva per avere un profitto, quindi credo possa essere definito un successo, inclusi i costi di produzione. Rilasceremo a breve la versione PC e abbiamo già assicurato abbastanza profitti da prepararci per cosa ci sarà dopo, quindi, non avete di che preoccuparvi Prepararvi per cosa ci sarà dopo…? Non posso dir niente finchè siamo ancora nella fase di pianificazione, ma stiamo facendo dei lavori dietro le quinte. Proprio recentemente, un grosso progetto è andato in pezzi, sono ancora un pò giù (ride). Beh, questo genere di cose capitano spesso in questo settore Sai qualcosa riguardo recenti rumor che parlano di acquisire i diritti di Metal Gear Solid e P.T? Ah, è del tutto falso. O almeno, non ho sentito nulla a riguardo (ride)