Saber Interactive parla dei nuovi titoli Nintendo Switch

Nintendo Switch ha impressionato i giocatori nel corso degli anni, in particolare con alcuni giochi di grandi dimensioni come LA Noire e The Witcher 3: Wild Hunt trasferiti sul sistema. In una recente intervista, il CEO di Sabre Interactive, Matthew Karch, ha affermato che il sistema ha ancora molto potenziale e che i fan potrebbero essere sorpresi di quali altri titoli stanno per arrivare. Parlando con WCCFTech, Karch tocca il successo di World War Z e della versione Nintendo Switch che sta arrivando, data la fama dell’azienda nel porting di titoli per Switch.

Karch ha dichiarato che stanno ancora sviluppando giochi per la piattaforma, finora hanno avuto un enorme successo lanciando molti titoli su Switch e stanno continuando a sviluppare nuovi giochi. Afferma inoltre che la Saber Interactive ritiene che ci siano più sviluppatori che possono lanciare titoli direttamente in versione Switch, e che probabilmente i fan saranno sorpresi da alcuni dei giochi in arrivo nel prossimo fututo.

Di recente, Saber Interactive si è rivelato essere il co-sviluppatore sul prossimo port di Switch di Crysis Remastered, e c’è anche WWE 2K Battlegrounds in programma. Lo studio è stato recentemente acquisito anche da THQ Nordic, e sarà interessante vedere quali altri titoli stanno per essere annunciati su Switch, soprattutto se questi giochi in arrivo saranno tutti port e remaster oppure dei titoli inediti.