Playstation 5 verrà lanciata a livello globale

Dopo aver avuto ufficialmente notizia della presentazione digitale di Playstation 5, sembra si possa mantener vivo il desiderio di vedere la console uscire a livello mondiale. Questo perlomeno è quanto dice Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Jim Ryan ha difatti parlato ai ragazzi di GamesIndustry.biz, facendo luce sulle sfide che la compagnia nipponica ed i vari team hanno dovuto affrontare in tempi recenti. Puntando l’attenzione a quali giochi potrebbero subire ritardi o in quali aree del globo la console potrebbe non arrivare, Ryan ha risposto:

E finalmente le persone che creano i giochi. Sembra che tra noi ed i nostri partner ci sia un’ottima intesa. Siamo in gara. Abbiamo intenzione di lanciare la console questa estate ed avere un lancio globale. Stiamo davvero puntando a ciò e sarà fenomenale

D’accordo le parole di Ryan, ma converrebbe comunque aspettare di avere più informazioni, prima di farsi prendere dall’hype, ricordando che in Giappone le console di questa gen, la quale è ormai prossima alla conclusione, arrivarono solo molti mesi dopo il lancio in Europa e Stati Uniti ma, per le stesse parole del CEO di Sony Interactive Entertainment, potrebbe esserci ancora speranza. Non sappiamo ancora se verrà rivelato il prezzo della console, ma sappiamo che più informazioni verranno sicuramente date nei giorni a venire dopo l’evento della prossima settimana.