Call of Duty Warzone: disponibile la modalità Duo

Dopo mesi di assidue richieste da parte dei fan, gli sviluppatori di Call of Duty Warzone, la modalità battle royale gratuita di Modern Warfare, hanno finalmente deciso d’introdurre nel gioco la coda Duo. Fin’ora, infatti, è stato possibile solamente partecipare agli scontri da soli, in trio o con una squadra da quattro. L’annuncio arriva a poco tempo dalla presentazione della quarta stagione del noto sparatutto, della quale abbiamo già riportato i dettagli e le novità in questo altro articolo.

Gli sviluppatori si stanno divertendo parecchio a testare diverse modalità di gioco per Call of Duty Warzone ultimamente. La coda a quattro è stata introdotta solo di recente, e il team ha anche parlato di voler eventualmente provare ad aggiungerne una per squadre composte da cinque membri. Oltre a battere i record di qualunque altro battle royale (dove il massimo numero per i gruppi è sempre stato quattro), questo consentirebbe di aumentare la quantità di giocatori per partita. Chissà se in futuro non arriveremo a vedere delle vere e proprie battle royale di massa, con centinaia di giocatori che si scontrano in mappe gigantesche.