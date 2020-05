Dontnod apre un nuovo studio, previsti 4 progetti per il 2021 e oltre

Nel corso degli ultimi anni, Dontnod Entertainment è riuscito a costruirsi una più che discreta fama. Dopo l’esplosivo lancio di Life is Strange, che ha appassionati migliaia di giocatori in tutto il mondo, lo sviluppatore ha continuato a pubblicare storie e avventure come Vampyr e Life is Strange 2 che purtroppo non hanno saputo replicare il successo della precedente. Adesso, però, il team sembra essere pronto a ripartire con il botto.

Dontnod Entertainemnt ha annunciato l’apertura di un nuovo studio, con sede in Canada. Il team conta già una quota di 250 membri in totale, e questo ne aggiunge un’altra cinquantina. Inoltre, lo sviluppatore ha presentato una linea temporale dei loro prossimi progetti, che potete trovare qui sotto. Oltre a Twin Mirror e Tell Me Why, previsti entrambi per il 2020, sono programmati ben quattro progetti per il 2021 e altri per gli anni successivi, di cui uno in collaborazione con Focus Home Interactive. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di dare un’occhiata al loro sito ufficiale.