Playstation 5: la console proporrà la miglior proposta di valore possibile, parola del CEO

Sony si fa sentire e forte, dopo aver annunciato il reveal di Playstation 5, continuando a dichiarare molto altro tramite il CEO Jim Ryan. Una delle domande a cui tutti cercano di trovare risposta è principalmente quanto costerà il nuovo sistema next gen. Prima di subito, Jim Ryan ha già dichiarato dei particolari che potrebbero essere utili a definire quale sarà il possibile costo.

Parlando ai ragazzi di GameIndustry, Ryan ha affermato che l’obiettivo di Sony con PS5 ed il suo prezzo è quello di “fornire la miglior proposta di valore” (che, detta in soldoni, sarebbe ciò che l’azienda può fornire al consumatore in termini di vantaggi concreti) vedendo al parco titoli, le caratteristiche della console e così via. Occhio però che, tale affermazione con tanto di definizione, non fa minimamente trasparire il concetto di “prezzo più basso”. Ryan continua dicendo:

Con questo, non intendo il prezzo più basso. Il valore è una combinazione di varie cose. Nel nostro settore, ciò vuol dire i giochi, il numero di titoli, la loro profondità, qualità, prezzo. Tutte queste cose, contando in più come fanno uso della piattaforma stessa

Il prezzo di PS5 è stato al centro di molti report e altrettanta speculazione fino ad ora. Sony stessa ha dichiarato qualche volta che il prezzo della console è qualcosa su cui ancora non si era preparata se non fino a poco tempo fa, mentre report più recenti hanno poi fatto sapere che la compagnia nipponica stava battendosi per mantenere la console ad un prezzo più basso possibile alla luce dei costi di produzione della stessa.

Il prezzo non ci è ancora dato saperlo ma probabilmente è questione di qualche settimana dopo lo showcase previsto il 4 giugno, possiamo però riportare un’altra dichiarazione di Ryan stesso, ovvero la possibilità di un lancio globale della console.