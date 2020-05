Playstation 5 offrirà esperienze inaccessibili altrove

Ancora una volta, le parole di Jim Ryan si fanno sentire. Il CEO di SIE, parlando a proposito della nuova proposta next gen Playstation 5, dichiara che utlizzando il potente hardware della console, unito alle nuove feature che la caratterizzano (facendo l’esempio del dualsense e del motore audio 3D), Sony farà sì di portare avanti la sua missione, offrendo “nuovi e differenti” titoli che non possono essere trovati altrove, se non su PS5. Ryan afferma:

Abbiamo sempre detto che crediamo nelle generazioni. Noi crediamo quello, quando passi tutto quello che c’è da passare nel creare una console next gen che dovrebbe includere nuove features non presenti nelle vecchie generazioni. Ed anche, dal nostro punto di vista, che le persone che sviluppano giochi dovrebbero far uso di quelle features. Crediamo nelle generazioni, che sia il dualsense, l’audio 3D o che siano i svariati modi in cui l’SSD possa esser utilizzato, stiamo pensando che sia ora di dare alla community qualcosa di nuovo, di diverso, che può davvero esser goduto appieno su PS5

Queste parole fanno sicuramente di Ryan una persona audace, ma si vedrà cosa effettivamente PS5 potrà dare alla community. Il CEO di Sony Interactive Entertainment si sta facendo sentire dopo l’annuncio del reveal, tra tante dichiarazioni sul valore e sul lancio della console.