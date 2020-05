The Ascent: 5 minuti di gameplay di alto livello

The Ascent, il nuovo titolo di Neon Giant, si sta rapidamente imponendo come uno dei pochi titoli next gen nel quale vale davvero la pena di dare un’occhiata più da vicino. Abbiamo già potuto constatare con i nostri occhi la qualità del gameplay in un video pubblicato poco dopo l’Inside Xbox: questa volta, il trailer si focalizza sul sistema di combattimento.

Nel video possiamo osservare il giocatore alle prese con alcuni sistemi di attacco (esplosivi in prima linea) e difesa, come ad esempio una cupola protettiva che circonda il nostro personaggio proteggendolo temporaneamente dal subire danni.

Quello che comunque traspare è una cura decisamente minuziosa per i dettagli, che possiamo ad esempio notare nel momento in cui uno sparo sulle pareti produce detriti e fumo, per quella che potremmo definire una realistica abbondanza.

Vi lasciamo come sempre con il video qui alla fine dell’articolo, ricordandovi che The Ascent sarà disponibile per Xbox Series X, Xbox One, and PC via Steam entro la fine dell’anno.