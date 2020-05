Baldur’s Gate 3: news previste per Giugno

Ormai lo sappiamo: Larian Studios ha in programma di portare sul mercato uno dei progetti più ambiziosi della storia del gaming. Ovviamente, stiamo parlando proprio di Baldur’s Gate 3. Il titolo avrà molte aspettative da soddisfare, considerando che porta il nome di una delle saghe RPG più amate di sempre. Non abbiamo visto ancora molto è vero, ma sappiamo che qualcosa sta cominciando a muoversi ai piani alti.

A quanto sembra, il gioco dovrebbe ricevere degli importanti update per il prossimo mese, o per meglio dire, fra qualche giorno: come si evince direttamente dall’account Twitter del titolo, l’attenzione è stata focalizzata tutta sul 6 Giugno, data in cui dovremmo ricevere una significativa quantità di nuove informazioni relativo al terzo capitolo della serie.

Al momento, sappiamo solo che il titolo è atteso su PC e Google Stadia in una data ancora non annunciata, ma a questo punto attendiamo fiduciosi la data del 6.

We know you've all been waiting, so let's get ready to tell some stories together. Baldur's Gate 3 news will be dropping throughout the month of June, starting June 6 on the #GuerrillaCollective Showcase. What does it all mean? Let's find out. pic.twitter.com/ICoj4DHs8u

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) May 29, 2020