Playstation 5: per Sony è ora di spingersi oltre

Come ormai sappiamo, Sony ha annunciato lo showchase di alcuni dei nuovi titoli che potremo giocare su Playstation 5. Uno dei principali sospettati è il nuovo remake di Bluepoint Games, di cui lo studio ha dichiarato che “definirà il riferimento visivo per la prossima generazione”. Dopo l’annuncio, il CTO Peter Dalton ha espresso tramite un tweet il suo stato d’animo per quello che è un futuro ormai prossimo per l’universo del gaming:

E’ arrivata l’ora di spingersi oltre, e lasciarci alle spalle tutte le limitazioni dei vecchi titoli.

Dichiarazioni che ovviamente fanno schizzare alle stelle l’aspettativa per l’evento del 4 Giugno. Al momento, sappiamo che il lancio della Playstation 5 è stato previsto per le festività di fine anno, e che le parti sono al lavoro per dare alla nuova console un prezzo più che accettabile. E’ poco probabile che la vedremo già nello showcase della prossima settimana, ma dovrebbero essere comunque previsti dei nuovi aggiornamenti da parte di Sony, per cui rimaniamo in attesa fiduciosi.