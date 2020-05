FIFA 20: ecco la TOTSSF della Ligue1

E alla fine, dopo la Serie A, la Bundesliga, La Liga e la Premier League, anche la Ligue1 francese ha ricevuto il suo team TOTSSF su FIFA 20. Ovviamente, per una competizione come quella del campionato francese, che viene ogni anno dominata dalla stessa squadra, la maggior parte dei campioni sono stati pescati dal Paris Saint Germain, ma dando un’occhiata ai nomi sinceramente avremmo fatto lo stesso anche noi.

C’est parti! The @Ligue1_ENG Team of the Season is here 😍🇫🇷 #TOTS #FUT20 pic.twitter.com/ltsY6pLZL0

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 29, 2020