Uscite del mese di giugno 2020 su PC e console

Il mese di maggio è stato un mese che ha portato sul mercato diverse produzioni su PC e console, soprattutto su Nintendo Switch, la console ibrida del colosso nipponico, ossia Nintendo. Con l’estate oramai alle porte, anche giugno si prospetta essere un mese ancora più ricco d’uscite grazie a produzioni come: The Last of Us Part II, Valorant, Command & Conquer Remastred Collection, Disintegration e tante altre ancora. Insomma, preparate i vostri portafogli poiché in questo articolo vi elencheremo tutte le uscite più interessanti che debutteranno sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Xbox One. Buona Lettura.

2 Giugno: Valorant (PC)

Dopo un periodo di Closed Beta, Riot Games si prepara a lanciare Valorant sul mercato PC, in cui sembrerebbe offrire diverse novità interessanti. Sviluppato dalla stessa casa che ha realizzato League of Legends, l’opera è un free to play che porterà ai giocatori a scontrarsi tra di loro in match 5 contro 5 unendo il mondo degli sparatutto in prima persona con elementi da Hero Shooter. Inoltre, la produzione nella fase di testing ha raggiunto grandi numeri su Twitch, diventando uno dei giochi più seguiti sulla piattaforma viola.

5 Giugno: Command & Conquer Remastered Collection (PC)

La famosa saga Command & Conquer lanciata originariamente su PC nel 1995 sta per vedere nuovamente la luce con una collezione rimasterizzata per proporre nuovamente l’opera con tutti i vantaggi tecnici apportati alla versione, ossia Command & Conquer Remastered Collection. All’interno dell’edizione saranno inclusi al suo interno i seguenti capitolo del franchise: Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert insieme all’espansioni Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath. Sicuramente un ritorno di un grande classico che conquistò all’epoca diversi giocatori appassionati del genere strategico.

5 giugno: Little Town Hero (PlayStation 4)

Gioco di ruolo targato Game Freak, già disponibile su Nintendo Switch, azienda famosa per aver dato alla luce Pokémon Spada e Scudo, sta per rilasciare sul mercato Little Town Hero su PlayStation 4. L’opera è uno strategico con alcuni elementi da gioco di ruolo che permetterà al giocatore di mettersi nei panni di Axe. Nonostante sia una produzione più piccola rispetto a Pokémon Spada e Scudo, l’utente potrà ammirare le peculiarità del combat system della produzione, grazie al quale permetterà al giocatore di scegliere diversi attacchi da effettuare a chi ostacolerà il nostro cammino nell’avventura.

6 Giugno: The Outer Worlds (Nintendo Switch)

Uscito già sul mercato per PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 26 ottobre 2019, di cui la versione per Xbox One e PC ha visto la produzione entrare nel catalogo dell’Xbox Game Pass, Obsidian Entertainment è finalmente pronto per rilasciare il titolo anche su Nintendo Switch. L’opera porterà l’utente all’interno di una nave dove l’equipaggio è ancora in stato d’ibernazione, però veniamo risvegliati dal Dottor Phineas Welles, ed è qui che inizia la nostra avventura. Sviluppato dagli autori di Fallout New Vegas e Pillars of Eternity, il giocatore potrà plasmare la propria storia grazie ad una vasta gamma di scelte, andando a cambiare tutta la trama che circonda il protagonista.

11 Giugno: Samurai Shodown (PC)

Reso già disponibile da SNK su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e nelle sale giochi giapponesi, Samurai Shodown, noto picchiaduro, è pronto a debuttare sul mercato odierno anche su PC. Simile a serie del calibro di King of Fighters XIV e SNK Heroines Tag Team Frenzy, l’opera vanta di un roster molto ampio grazie anche alle stagione precedentemente rilasciate sulle piattaforme precedentemente citate e di un gameplay avvincente al genere di cui fa parte, teletrasportando il giocatore agli avvenimenti accaduti nel gioco della serie uscito nel 1993.

16 Giugno: Desperados III (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Sviluppato da Mimimi Games e pubblicato da THQ Nordic, Desperados III è finalmente pronto per uscire su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La produzione è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.

16 Giugno: Disintegration (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Diretto dal Co-Creatore della serie Halo, Marcus Letho, insieme a V1 Interactive e Private Division stanno per rendere disponibile sul mercato Disintegration, sparatutto in prima persona arcade con la presenza di elementi tattici su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ambientato in un mondo dilaniato dalla carestia, dalle scarse risorse e dal pianeta sull’orlo della distruzione, l’umanità ha sviluppato un processo per sopravvivere alla sua dura realtà noto come Integrazione, in cui un cervello umano viene trasferito in un’armatura robotica. Dal caos che ne deriva, una legione aggressiva e militarista, conosciuta come il Rayonne, prende il controllo e comincia a imporre il processo di integrazione, un tempo facoltativo, al resto dell’umanità per consolidare il proprio potere.

19 Giugno: Burnout Paradise Remastered (Nintendo Switch)

Uscito già su PC, Xbox One e PlayStation 4, Burnout Paradise Remastered sfreccia anche su Nintendo Switch, dove la produzione potrà essere provata anche per i possessori della console ibrida di casa Nintendo. Sviluppato da Criterion ed Electronic Arts, il prodotto è un videogioco di guida sandbox grazie al quale l’utente potrà salire su diverse vetture e sfrecciare in corse adrenaliniche e molto pericolose. L’edizione supporterà pienamente i 60 fotogrammi al secondo e offrirà tutti i contenuti aggiuntivi presenti nelle piattaforme citate precedentemente.

19 Giugno 2020: The Last of Us Part II (PlayStation 4)

Sicuramente il titolo più atteso dell’intero mese di giugno, The Last of Us 2 è pronto per invadere gli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 4. L’opera targata Naughty Dog, in seguito anche a diversi rinvii, è stata protagonista di numerose critiche da una cerchia d’utenti, i quali sono rimasti sconvolti dal leak riguardanti la storia e non solo. Ambientato dopo alcuni anni dagli avvenimenti presenti in The Last of Us, questo secondo capitolo ci vedrà nei panni di Ellie, la quale sembra essere diventata più matura e violenta rispetto al passato. Essa si imbarcherà in un viaggio di vendetta e sofferenza dove saranno presenti diverse minacce ad attenderla, tra cui non solo gli infetti ma anche diversi uomini poco raccomandabili che sono pronti a farla fuori alla prima occasione, ma Ellie, grazie agli insegnamenti di Joel, sarà un’arma praticamente inarrestabile.

19 Giugno: Ys Memories of Celceta (PlayStation 4)

Ys Memories of Celceta uscì originariamente su PlayStation Vita, sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America, questa volta la produzione è pronta a vedere nuovamente la luce su PlayStation 4, di cui si è cambiato publisher, optando per Marvelous Games, conosciuti per aver lanciato sul mercato Daemon X Machina su Nintendo Switch. L’opera è un action RPG che si svolgerà in seguito agli avvenimenti visti in YS II. Ambientato a Celceta, il giocatore vestirà i panni di Adol Christin, afflitto da un’amnesia che gli impedisce di ricordarsi degli avvenimenti precedenti, quest’ultimo sarà accompagnato dai seguenti personaggi: Duren, Karna, la Governatrice Griselda e il Governatore Leo.

23 Giugno: SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated: (PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch)

Basata sull’omonima serie trasmessa su Nickelodeon, la spugna più pazza di sempre sta per arrivare sugli scaffali dei negozi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: stiamo parlando di SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Il prodotto vedrà l’utente vestire i personaggi più iconici della serie animata: SpongeBob, Patrick, Sandy e tanti altri. Infine, la produzione è sviluppata da Purple Lamp Studios e pubblicata da THQ Nordic.

23 giugno: Assetto Corsa Competizione (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch)

Assetto Corsa Competizione è un simulatore di corse automobilistiche sportive realizzato dalla software house italiana Kunos Simulazioni, coloro che hanno dato alla luce Assetto Corsa. Il gioco è una simulazione con licenza ufficiale delle Coppe Sprint e Endurance del 2018 e 2019 della Blancpain GT Series e della 24 Ore totali di Spa, ed è destinato a fungere da piattaforma per gli esportatori. Siete pronti a scendere in pista con la vostra vettura da corsa?

24 Giugno: Ninjala ( Nintendo Switch)

Previsto per lo scorso mese su Nintendo Switch, Ninjala purtoppo ha subito uno spiacevole rinvio a causa del Coronavirus, poiché GungHo Online Entertainment ha dovuto affrontare alcune difficoltà durante lo smart working. Fortunatamente, l’opera è pronta a debuttare sul mercato per la console ibrida targata Nintendo. Ninjala è incentrato su un torneo omonimo organizzato dalla World Ninja Association, che ha sviluppato una gomma da masticare che potrebbe essere usata per permettere a persone con il DNA di un ninja di eseguire il ninjutsu.

25 giugno: Mr. Driller Drill Land (PC e Nintendo Switch)

Mr. Driller Drill Land è puzzle game uscito originariamente nel 2002, sviluppato e pubblicato in Giappone da Bandai Namco, all’epoca Namco, per il GameCube. È il quinto capitolo della serie di videogiochi Mr. Driller, e la seconda sviluppata per una piattaforma Nintendo dopo Mr. Driller A. Controllando uno dei sette personaggi, il giocatore deve arrivare in fondo ad ogni fase distruggendo blocchi colorati, che possono collegarsi tra loro e formare reazioni a catena. Il gioco è diviso in cinque diverse modalità tematiche come attrazioni da parco divertimenti, che presentano nuove meccaniche come nemici, oggetti e diversi tipi di blocchi.

29 giugno: Blaster Master Zero 1 e 2 (PlayStation 4)

Blaster Master Zero 1 e 2 sono entrambi dei un videogiochi platform sviluppati e pubblicati da Inti Creates per Nintendo 3DS e Nintendo Switch. I giochi finalmente arriveranno anche su PlayStation 4. Come nell’originale NES, la trama del gioco è incentrata su Jason Frudnick, un giovane uomo che scende in un mondo sotterraneo per salvare una creatura rana di nome Fred. I giocatori controllano Jason al volante di un veicolo cisterna chiamato SOPHIA, esplorando grandi ambienti e sconfiggendo vari nemici mutanti. Jason può anche uscire dal carro armato per esplorare varie aree in cui il carro armato non può avventurarsi.

30 giugno: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è un videogioco di ruolo sviluppato da Nihon Falcom e sta per vedere la luce su Nintendo Switch. Il gioco è un JRPG tradizionale con battaglie a turni, simile a Trails of Cold Steel e Trails of Cold Steel II. È stata inoltre posta l’enfasi sull’accelerazione delle battaglie, compresa la possibilità di rendere le transizioni nelle scene di battaglia più fluide e di mappare più comandi di battaglia su pulsanti specifici.