Satisfactory: ecco la data d’uscita su Steam

Qualche giorno fa Coffee Stain Studios aveva rilasciato un video che parlava di una data d’uscita prossima di Satisfactory su Steam. Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. Attraverso un tweet, che potete vedere in fondo alla notizia è stato annunciato che il gestionale arriverà sulla piattaforma Valve l’8 giugno.

Satisfactory ha avuto un periodo abbastanza lungo di accesso anticipato su Epic Games Store, ed è riuscito a vendere 500.000 copie in pochi mesi, diventando il miglior lancio dello sviluppatore di sempre. Lasciandovi al tweet qui sotto vi ricordiamo che “Satisfactory è un gioco in prima persona sulla costruzione di fabbriche in un mondo aperto, con un pizzico di esplorazione e combattimenti”.

Hey guess what?! Satisfactory is coming to Steam on Monday, June 8 (for realz)!

And yeah, we said Tuesday in the past, but we say a lot of things. pic.twitter.com/ykjQDQRLfj

— Satisfactory (@SatisfactoryAF) May 29, 2020