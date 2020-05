Summer in Mara: ufficiale la data di lancio su PC e Switch

Il simulatore di vita agricola Summer in Mara ha una data d’uscita su PC (via Steam) e Switch. Il team di sviluppo Chibig Studio ha infatti annunciato che il titolo in questione sarà disponibile dal 16 giugno. Su Steam è anche disponibile la versione demo, che arriverà invece sulla console Nintendo a giugno.

L’uscita del gioco è prevista più in avanti anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Questa sono le caratteristiche del gioco:

– “Summer in Mara” è un’avventura agricola, con un arcipelago ricco di isole da esplorare.

– Ciclo diurno e notturno con eventi climatici.

– Oltre 100 missioni per rendere il mondo un posto migliore.

– Oltre 20 personaggi da conoscere e con cui commerciare. Fai amicizia con loro!

– Migliora la tua barca e rendila più grande, più bella e più veloce.

– Più di 150 tipi di oggetti da realizzare, utilizzare e scambiare.

– Sblocca abilità inedite, scopri tesori e incontra persone di ogni tipo che ti aiutino a commerciare, esplorare e trovare nuovi segreti a Mara.

“Avrai un’isola tutta tua, ma prendersene cura richiede duro lavoro. Sarai in grado di piantare alberi per ottenere legna e creare nuovi strumenti ed edifici con vari materiali. Oppure potrai creare orti per coltivare tutti i tipi di verdure. Avrai anche una fattoria con polli e maiali di cui occuparti.

Ma fai attenzione, perché non è così facile come sembra! Dovrai anche pescare in uno stagno o in mare aperto, tagliare alberi con un’ascia, costruire oggetti con il martello e utilizzare una zappa per il tuo raccolto sull’isola.”