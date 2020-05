Netflix ha confermato che ci sarà una seconda stagione di Control Z, teen drama messicano che si incentra sulla protagonista Sofia (Ana Valeria Becerril) e su un hacker che divulga i segreti degli studenti del prestigioso Colegio Nacional di Città del Messico.

Per promuovere la notizia ci sono proprio gli attori del cast, che lo annunciano in una “diretta” via webcam. Qui sotto il filmato, pubblicato da Netflix Latinoamerica.