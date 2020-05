Take-Two Interactive: nuovo gioco su Switch in arrivo, secondo Amazon

Stiamo per entrare nel mese di giugno, uno che si prospetta essere molto importante per l’industria del videogioco. Con l’assenza dell’E3, molti publisher hanno deciso di concentrare dirette e reveal proprio nei prossimi 30 giorni, tra cui Nintendo. Uno di questi potrebbe essere l’annuncio di un nuovo titolo firmato Take-Two Interactive, spuntato in una nuova aggiunta al catalogo di Amazon France. Non ci sono altre informazioni al momento che non siano il publisher e la piattaforma, quindi è piuttosto difficile cercare di prevedere quale gioco sia.

Per chi non lo sapesse, Take-Two Interactive è la società madre di Rockstar Games e 2K Games. C’è quindi la possibilità che questa nuova aggiunta sia un titolo importante – magari un GTA, ma è davvero improbabile. Molto più plausibile è che si tratti di un nuovo gioco sportivo basato sul basket, un nuovo capitolo di NBA 2K o Playgrounds forse. I prossimi giorni saranno carichi di novità, quindi siamo fiduciosi che non ci sarà da aspettare molto per scoprire la verità.