The Outer Worlds: svelate le performance su Switch

Come per molti altri porting su Nintendo Switch, la preoccupazione principale dei fan di The Outer Worlds sono le performance. La console versatile della grande ‘N’ non è infatti nota per la sua potenza di hardware, e titoli come questo la mettono notoriamente sotto pressione, costringendo spesso gli sviluppatori a ridurre il comparto grafico. Per far fronte ai dubbi, Obsidian Entertainment ha condiviso in rete i dettagli delle performance del loro RPG, e non sono così male.

Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, The Outer Worlds su Nintendo Switch gira sui 30 fps con una risoluzione di 1080p per la versione fissa e 720p per quella mobile. Il producer del gioco ha commentato:

Creare un porting di un gioco con migliaia di asset pensati per essere caricati e mostrati su PC e console che reggono il 4k è stata una vera sfida. Siamo tuttavia molto contenti del risultato.

È stato inoltre confermato che l’opera, come molte altre, consentirà l’utilizzo del giroscopio e conterrà alcune funzionalità extra per migliorare l’esperienza sulla console versatile. Se volete dare un’occhiata ad alcune immagini del gioco, potete trovarne qualcuna su questo altro articolo. La data di uscita è fissata per il 5 giugno, ma è possibile effettuare il preordine sul Nintendo eShop.