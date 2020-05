Dying Light 2: ci siamo quasi

Dying Light 2, titolo sviluppato da Techland, era considerato uno dei nomi più attesi di questa Primavera, prima che gli stessi sviluppatori decidessero di rimandarne l’uscita per poterci lavorare ancora un po’ sopra: i rumors emersi in questi mesi infatti vanno tutti in un’unica direzione, ovvero quella del miglioramento della cifra tecnica del titolo. In un’intervista rilasciata a The Escapist comunque, il senior PR manager Ola Sondej e il capo game designer Tymon Smektala ci hanno aiutato a fare un po’ di chiarezza sullo stato attuale del gioco.

Sondej ha infatti dichiarato che “lo sviluppo di Dying Light 2 sta procedendo secondo la tabella di marcia che abbiamo stabilito ad inizio anno”.

E ancora : “Siamo al lavoro sul progetto da oltre quattro anni. Le basi rimangono le stesse da quando abbiamo iniziato a lavorare sulla produzione. Tuttavia, il processo naturale per qualsiasi lavoro creativo sul gioco è l’evoluzione dei singoli componenti. Ciò è dettato da fattori come l’ottimizzazione, il miglioramento o l’estensione di alcuni elementi estremamente promettenti. ”

Non ci sono state risposte però in merito ad una futura data d’uscita, ma se lo stato delle cose è davvero così avanzato, ci aspettiamo novità. Intanto, vi ricordiamo che Dying Light 2 sarà disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC.