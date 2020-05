Crusader Kings 3: nuovo dev diary mostra il sistema Religions e Culture

Crusader Kings 3, terzo capitolo di una delle serie strategy più amate in uscita il 1 Settembre, è sicuramente uno dei progetti più ambiziosi di Paradox Interactive, che infatti non perde occasione per spiegare ai fan i passaggi più “delicati” del suo nuovo gioco. Questa volta, nel nuovo video dev diary, ci viene introdotto e spiegato il sistema dietro al Religions e Culture, e soprattutto come questi fattori potranno influenzare la nostra campagna.

Di sicuro, quello che traspare da un video del genere sono sicuramente la accuratezza storica e la ricerca del dettaglio, entrambe svolte in maniera certosina dal team di sviluppo di Paradox.

Vi lasciamo quindi al video, rimandandovi come sempre al prossimo aggiornamento su Crusader Kings 3.