Yakuza Like A Dragon: in arrivo anche su Playstation 5?

Yakuza Like a Dragon potrebbe arrivare su Playstation 5. Lo stream mensile di SegaNama (un appuntamento fisso con il Sega Chief Creative Officer, Toshihiro Nagoshiha) ha infatti incluso un piccolo spazio con Daisuke Sato direttamente dalla serie Yakuza, in cui si è discusso di come la pandemia di Covid-19 abbia influenzato il lavoro di Sega. E qui la notizia: intorno al minuto 43, Daisuke Sato ha fatto trapleare che, testuali parole: “c’è qualcosa in più che dobbiamo sviluppare per la versione occidentale”.

Per chi si fosse perso alcuni passaggi, vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon è già stato confermato per Playstation 4 ma soprattutto per PC, Xbox One e Xbox Series X: per cui c’è un’altissima probabilità che quel “qualcosa in più” possa essere proprio la versione per Playstation 5 del titolo.

Yakuza Like a Dragon è già disponibile in Giappone su Playstation 4 dal 16 gennaio con il nome di Ryu Ga Gotoku 7 Hikari a Yami no Yukue. Il lancio su next gen dovrebbe essere previsto per le festività del 2020.