LVL rivela i partner tra cui Logitech G, NVIDIA e Pringles

LVL , un centro di gioco ed Esports a Berlino, ha rivelato numerosi partner commerciali nell’ultima settimana. Oggi sono stati annunciati i fornitori di hardware per il centro LAN della sede: il produttore di GPU NVIDIA , il marchio di hardware per PC ASUS Republic of Gamers e Boostboxx, il negozio di giochi del rivenditore di computer tedesco CSL-Computer.

In precedenza era stato annunciato che le sedie da gioco MAXNOMIC a marchio LVL sarebbero state utilizzate nella sede, che Logitech G sarebbe stato il partner ufficiale delle periferiche e Pringles di Kellog sarebbe stato il partner ufficiale per gli snack.

I termini finanziari per tutte le società di persone non sono stati resi noti.

LVL è stata creata da VERITAS Entertainment , che intende costruire una rete globale di locali che combinano gli sport in diretta con i giochi LAN e la produzione di contenuti. La società ha raccolto finanziamenti da $ 10 milioni da investitori, tra cui BITKRAFT Esports Ventures .