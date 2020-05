Excel Esports estende il contratto del fornitore di PC con Chillblast

Excel Esports, con sede a Londra, ha annunciato l’estensione della sua collaborazione con il produttore di PC britannico Chillblast . L’accordo include il lancio di diverse torri per PC con marchio Excel.

All’inizio di quest’anno, Excel ha firmato un accordo pluriennale con British Telecommunications (BT) come sponsor principale dell’organizzazione .

A differenza della Overwatch League o della Call of Duty League , le squadre del campionato europeo League of Legends (LEC) non rappresentano ufficialmente alcuna regione o città. Tuttavia, diversi team hanno compiuto sforzi per posizionarsi come team di fatto per un paese specifico, come OverActive Media che rinnova il proprio team Splyce all’organizzazione spagnola MAD Lions . Allo stesso modo, Excel ha posizionato il proprio marchio, i social media e le strategie di partnership per rappresentarsi come la squadra britannica della lega, compresa la creazione della sua sede nel Twickenham Stadium.