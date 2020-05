Wasteland 3: terzo Dev Diary

Wasteland 3 è sicuramente un ritorno gradito per gli RPG vecchia scuola. Non che in questi ultimi anni non vi siano state ottime produzioni, ma il titolo di InXile Entertainment è sicuramente da tener d’occhio per continuare questa serie di ottimi titoli che strizzano l’occhio al vecchio aggiungendoci del moderno. E’ il turno del terzo Dev Diary da parte degli sviluppatori, il terzo di una serie di video in cui vengono analizzati vari pezzi di quello che compone, poi, il prodotto finale.

Il capo dello studio di sviluppo americano, Brian Fargo, questa volta ha puntato l’attenzione dei fan sulle conseguenze delle scelte che i giocatori dovranno affrontare. Come in altri giochi di questo genere, il giocatore verrà posto dinanzi a scelte, più o meno difficili, con centinaia di opzioni di dialogo possibili e con elementi inaspettati, come ad esempio eliminare un personaggio che ci ha dato una quest e vedersi tagliata completamente quella questline. Insomma, in generale vi basta sapere che qualunque cosa facciate, avrà delle vere conseguenze. In calce è possibile trovare il video esplicativo e vi ricordiamo che il promettente titolo Wasteland 3,della InXile Entertainment, verrà rilasciato il 28 Agosto per PC, Xbox One e Playsattion 4 ed è possibile trovare informazioni sul pre-order a questo indirizzo.