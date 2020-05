Halo 3: il flight di Giugno conterrà moltissime feature

Halo 3 sta per farsi ammirare in un flight test nella prima metà di Giugno, per poi entrare a far parte della Master Chief Collection su PC. 343 Industries ha da poco rivelato quelli che saranno i piani per la prova di uno di titoli FPS dell’acclamatissima saga di casa Microsoft. In principio, tale flight sarà concentrato sulla distribuzione, sugli aggiornamenti alle Sfide e, ovviamente, nel raccoglimento di feedback da parte degli utenti. Qui sotto potete dare un’occhiata a tutte quelle che saranno le feature presenti nel flight test del gioco, tenendo a mente però che lo studio stesso ha dichiarato che potrebbero esserci dei cambi tra questo annuncio ed il rilascio effettivo del test stesso. Vi ricordiamo che è possibile registrarsi a questo indirizzo per provare a cogliere l’occasione di metter mano al flight.

Nuove Features

Personalizzazione – la personalizzazione aggiornata sarà disponibile per Halo 3

Forgia – sarà disponibile per i giocatori durante questo flight per Halo 3

Teatro – il teatro sarà disponibile all’uso di mouse e tastiera

Sfide – il Sistema di Sfide completo, incluso l’Hub delle Sfide, sarà disponibile per la prima volta in questo flight

Campagna

Il test supporterà le seguenti missioni della Campagna con tutti i livelli di difficoltà, sia in singleplayer che multiplayer cooperativo:

Sierra 117, La Tempesta, L’Arca, I Covenant e Halo

Opzioni Multiplayer

Social – 4v4, 8p FFA, 12p Infezione, 8v8

Competitivo – H3 Hardcore a Squadre (4v4), H3 Massacro a Squadre (4v4), H3 Team Doppi (2v2)

Halo 3 mappe Multiplayer – Costrutto, Guardiano, Ultima Risorsa, Stretti, Trappola di sabbia, Il pozzo, Valhalla, Fonderia, Punto morto, Valanga, Sandbox, Eretico

Impostazioni ed Opzioni supportate