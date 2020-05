Nintendo Switch: collections targate 2K Games ora disponibili

2K Games ed i possessori di Nintendo Switch avranno di sicuro aspettato molto questo momento, ovvero il momento in cui le collections di Borderlands, Bioshock e XCOM 2 arrivassero sulla console di casa Nintendo. Queste tre enormi raccolte sono adesso disponibili.

Ogni titolo contiene praticamente quasi tutto ciò che è uscito dei giochi citati. Ad esempio, la XCOM 2 Collection contiene il gioco base, l’espansione War of The Chosen, il Resistance Warrior Pack, Alien Hunters, Shen’s Last Gift e Anarchy’s Children. Bioshock The Collection include le remaster di tutti i capitoli, inclusi tutti i DLC per ciascuno di essi.

Infine, Borderlands Legendary Collection è probabilmente il miglior affare, specialmente per i possessori di Switch che non hanno mai provato la serie. Include Borderlands 1 e 2, Borderlands The Pre-Sequel e tutti i DLC dei titoli appena nominati, eccezion fatta per il DLC uscito l’anno scorso Commander Lilith e Fight for Sanctuary. Riguardo Borderlands 3 invece, non vi sono piani in vista a riguardo, ma sicuramente questa è ancora la miglior raccolta di looter shooters disponibile su Nintendo Switch al momento. Qui sotto, i trailer di lancio dei titoli.