Silent Hill: Dusk Golem rincara la dose e lo aspetta il 4 giugno

Silent Hill è finalmente pronto a resuscitare durante la presentazione di PlayStation 5? “Dusk Golem”, l’insider che più di tutti sta spingendo per il reveal di un nuovo capitolo della serie, è ormai convinto che l’annuncio del gioco sia più che mai vicino, auspicandone la presenza proprio in occasione della presentazione della console next-gen fissata per il prossimo 4 giugno alle ore 16:00.

L’insider non soltanto ha specificato tramite Twitter che la sua fonte più diretta gli ha confermato tutti i rumor diffusi durante le scorse settimane, ma anche che Sony Japan Studio, ovvero il team che sta curando il titolo, non vede l’ora di mostrarlo al pubblico e l’occasione più ravvicinata è proprio l’imminente evento di PlayStation 5. Inoltre, il survival-horror sarebbe già giocabile, fattore che ne determinerebbe l’uscita ravvicinata. Dobbiamo credergli? Pochi giorni e lo scopriremo.

(1/2) I'll lay this out again bluntly:

Silent Hill if the Japan Studios, Toyama directing, etc, stuff is all true will either be revealed on the 4th or in August. It SHOULD be the 4th as the team is excited to reveal it, the game is PS5 exclusive and it's in a playable state.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 31, 2020