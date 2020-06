PlayStation 5: le nostre Super Bombe in vista della presentazione

PlayStation 5 vedrà alzare il sipario sulla sua line up prossimamente, dato che la presentazione purtroppo è stata rinviata. Quando l’evento avrà nuovamente luogo, Sony Interactive Entertainment mostrerà parte dei giochi di prossima generazione attesi sul suo nuovo hardware. Per sua fortuna, fino a questo momento non è trapelato nulla sui titoli che verranno mostrati e a parte i rumor emersi in queste settimane, l’effetto-sorpresa resta comunque salvo.

Noi di GamesVillage però non vogliamo restare con la mani in mano e abbiamo deciso di stilare una lista di giochi che secondo il nostro punto di vista potrebbero o dovrebbero vedere la luce in occasione dell’attesissimo evento. Calandoci in un calderone di “moschiana” memoria, vi condividiamo le nostre Super Bombe con la speranza di riuscire ad anticipare alcuni degli annunci previsti.

PlayStation 5: le nostre previsioni sui first-party

Partendo dal presupposto che Horizon Zero Dawn 2 ormai è stato citato da ogni fonte, o includiamo di diritto nell’elenco dei titoli papabili e presenti durante la presentazione, ma a nostro avviso a fine reveal apparirà su schermo un grosso “2021”. Come possibili titoli di lancio dell’hardware next-gen invece, il nostro pensiero va a Knack 3 e a Resistance, con l’FPS che tornerebbe su una console PlayStation dopo aver saltato completamente la generazione di PS4.

Tra le altre esclusive invece, impossibile non citare Silent Hill Reboot (si, puntiamo sul reboot) e… qui la spariamo grossa… Deep Down. Capcom è sempre stato un grosso partner di Sony Interactive Entertainment e ha affermato più volte che PlayStation è la sua console di riferimento. Dunque, è impossibile pensare che l’azienda giapponese abbia organizzato il suo evento escludendo Capcom. Ma perché diciamo Deep Down? Semplice: non ci aspettiamo l’annuncio imminente di un nuovo Monster Hunter, mentre Resident Evil 8 verrà annunciato con più probabilità il prossimo 10 giugno. in un evento standalone. Infine, saranno della partita anche Gran Turismo 7 e Demon’s Souls Remake.

Le Super Bombe delle terze parti

Detto dei giochi in sviluppo presso gli studi interni di Sony, ovviamente ci lanciamo anche nelle previsioni dei titoli delle terze parti che verranno rivelati durante l’evento. Mescolando bene il nostro calderone, quello che emerge fuori sono dei giochi più che attesi dagli utenti. Come non citare Final Fantasy XVI e il prossimo Call of Duty (quest’ultimo pronto a raggiungere i 120 fps).Ma che Super Bombe sarebbero senza titoli quasi impossibili da azzeccare? E allora ecco una serie di giochi che potrebbero realmente vedere la luce durante la diretta: Splinter Cell di Ubisoft, un nuovo e inedito capitolo di Crash Bandicoot di Vicarious Visions e un video-gameplay di Godfall.

Trattandosi di uno show che durerà circa un’ora, con la promessa di mostrare immagini in-game e non trailer con durata di pochi minuti, ci aspettiamo tra i 12 e i 15 annunci. Inoltre, con altri eventi digitali attesi nelle prossime settimane, a nostro avviso i grossi publisher attenderanno le proprie presentazioni per svelare le line up in loro possesso. Intanto, noi le nostre previsioni le abbiamo fatte e speriamo di prenderne quante più possibili. Vi invitiamo a seguirci per ricevere news e anteprime… e non solo… legate all’evento di PS5.