Xenoblade Chronicles Definitive Edition trionfa nella classifica UK

Con il lancio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo ha aggiunto un altro titolo al proprio elenco di successi. Come abbiamo oltretutto sottolineato nella nostra recensione, il gioco è un tributo eccezionale agli appassionati e contemporaneamente un’opera eccellente anche per i nuovi arrivati. Questo si riflette tra l’altro nelle vendite, dato che nella classifica UK della scorsa settimana l’opera si è aggiudicata un primo posto assoluto, con Animal Crossing New Horizons (altro titolo di Nintendo) che segue al secondo.

Nel mentre che l’azienda festeggia un altro successo, diamo un’occhiata alla top 10 del 30 maggio:

Xenoblade Chronicles Definitive Edition Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto 5 FIFA 20 Days Gone Star Wars Jedi: Fallen Order Minecraft (Switch) The Last of Us Remastered PlayStation VR Worlds

Curiosamente, possiamo notare che ben in alto nella classifica c’è GTA 5, nonostante fosse possibile ottenerlo gratuitamente su Epic Games Store fino a poco tempo fa. Meno strana invece è la presenza di The Last of Us Remastered, che i giocatori si staranno procurando in vista del lancio della tanto discussa Parte II. Rispetto alle precedenti settimane, Mario Kart 8 Deluxe è invece uscito dai primi 10 posti, per quanto sia rimasto a lungo in alto nelle classifiche.