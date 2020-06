One Piece Pirate Warriors 4: Cracker arriva quest’estate

Bandai Namco ha fatto sapere oggi che il personaggio Cracker è in arrivo su One Piece Pirate Warriors 4. Cracker è il secondo personaggio del primo Character Pack del titolo tratto dal manga di Eiichiro Oda e sarà disponibile da questa estate. Come descritto nel comunicato stampa “Grazie al Frutto del Diavolo che ha consumato, Cracker può creare e trasformare biscotti a proprio piacimento, rendendolo un nemico ostico in grado di creare un potente esercito di biscotti.”

Ogni Character Pack sarà acquistabile individualmente oppure ottenibile attraverso il Character Pass. Vi ricordiamo che One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Qui la nostra recensione.