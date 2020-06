The Outer Worlds: annunciate risoluzione e framerate su Nintendo Switch

Già pubblicato sul mercato per PC, PlayStation 4 e Xbox One, The Outer Worlds è pronto per sbarcare su Nintendo Switch, sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Private Division, dove la software house ha realizzato alcune opere celebri come Pillars of Eternity e Fallout New Vegas. Ebbene, nel corso delle recenti ore, Private Division ha rivelato la risoluzione e framerate che presenterà l’opera su Nintendo Switch.

La modalità portatile di Nintendo Switch su The Outer Worlds sarà supportata dai 720p e 30 fotogrammi al secondo, mentre la modalità dock vanterà dei 1080p con la stessa fluidità legata sempre al framerate. Insomma, sembrerebbe che i lavori apportati sulla console ibrida del colosso nipponico siano d’ottima fattura.