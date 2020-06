Outward: in arrivo il nuovo DLC The Soroboreans

Il nuovo DLC di Outward, The Soroboreans, verrà lanciato il 16 giugno per PC e il 7 luglio per PlayStation 4 e Xbox One, come annunciato dal publisher Deep Silver e dallo sviluppatore Nine Dots Studio, al prezzi di 19,99€. Ecco una panoramica dei contenuti scaricabili:

“Ti sei fatto strada attraverso il paesaggio, ti sei dedicato alla tua fazione preferita e sei tornato indietro dalla sconfitta innumerevoli volte. Permettiti di essere nuovamente immerso in Aurai e guarda cosa sta arrivando nel nuovo DLC che colpisce duramente per Outward, The Soroboreans. Riempito di nuovi contenuti che aggiungeranno una ventata d’aria fresca al tuo gioco, i contenuti scaricabili di The Soroboreans ti faranno preoccupare molto più che morire di fame, disidratazione, perdere lo zaino e … beh tutto il resto! Da nuove abilità, incantesimi e un nuovo tipo di arma (The Gauntlets) a terrificanti sotterranei e creature assetate di sangue, sarai impegnato per un po’ nel mondo di Aurai!”

Funzionalità chiave

Corruzione: il livello di corruzione influisce su di te in diversi modi e se non riesci a liberartene potresti raggiungere una fine prematura. Il mondo è appena diventato molto più spaventoso!

Incantesimi – Armi, gingilli e armature potranno ora essere cambiati con il nuovo sistema affascinate!

Nuovi alberi delle abilità ed effetti di stato – Due nuovi alberi delle abilità (The Hex Mage e The Speedster) ed effetti di stato che distorcono la realtà per il tuo personaggio! Questo può cambiare completamente il tuo gameplay!

Un nuovo tipo di arma (The Gauntlets) – Dai una raffica di pugni ai tuoi nemici e rimettili saldamente al loro posto!

Sotterranei – Grandi ricompense attendono coloro che si avventurano nelle profondità di questi sotterranei mortali, misteriosi e interconnessi!

Outward è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, se non avete ancora mai giocato a questo titolo potete trovare la nostra recensione in questo articolo.