Paradox Tinto: apre a Barcellona il nuovo studio di Paradox Interactive

Paradox Interactive ha da poco annunciato l’apertura di un nuovo studio (il settimo dell’azienda) che si chiamerà Paradox Tinto e verrà inaugurato a Barcellona durante questo 2020. Il team sarà guidato da Johan Andersson, da 25 anni in Paradox Development e creatore del franchising Europa Universalis, che riunirà un piccolo team che inizialmente supervisionerà lo sviluppo in corso di Europa Universalis IV, per poi passare successivamente a nuovi giochi sempre nel genere strategico. Come fa sapere anche il tweet qui sotto, il team è in cerca di candidati per alcuni posti di lavoro.

We're happy to announce the arrival of a new member of our family! Paradox Tinto, our new studio, lead by @producerjohan, will open in Barcelona in 2020, putting together a small team to work on @E_Universalis. Want to join them? Jobs opened now on https://t.co/imugI457OT — Paradox Interactive (@PdxInteractive) June 1, 2020

“Le persone adorano i nostri giochi e adoriamo il fatto che stiamo crescendo per creare di più per loro, e siamo particolarmente lieti di espanderci per la prima volta con un nuovo studio incentrato sul genere di giochi per cui siamo famosi: gli strategici”, Ha dichiarato Charlotta Nilsson, Chief Operations Officer di Paradox Interactive in un comunicato stampa. “Il successo dei nostri studi negli ultimi anni ci ha permesso di aggiungere continuamente una maggiore capacità e nuove idee, con più giochi in fase di sviluppo e piani più ambiziosi ogni giorno. Al momento abbiamo circa 70 posti di lavoro disponibili nei nostri sette studi, con piani di reclutamento di circa 200 persone solo nel 2020″.

Johan Andersson, direttore dello studio di Paradox Tinto, ha aggiunto: “Sono entusiasta e grato per l’opportunità di creare un nuovo studio in un nuovo posto, mettendo a frutto le conoscenze accumulate nei decenni di sviluppo e studio dei giochi. Il mio obiettivo è quello di riunire un team e creare uno studio completamente funzionale per continuare a sviluppare il marchio Europa Universalis, e successivamente progettare e sviluppare nuovi grandi giochi di strategia”.