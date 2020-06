Quantum Error: nuovo teaser trailer questa settimana

Il titolo horror in prima persona di TeamKill Media, Quantum Error, ha spinto molte persone a guardarlo con interesse da quando è stato annunciato per la prima volta. Non solo perché è un gioco per PlayStation 5 che promette di sfruttare molte delle caratteristiche uniche della console, ma anche perché afferma di avere uno stile di gioco e una struttura ispirati a titoli come DOOM 3 e Dead Space, cosa sempre più rara al giorno d’oggi . Il video di gameplay, tuttavia, non ci ha finora rivelato quasi nulla, anche se molto presto potremo vedere un po’ di più del gioco horror.

Su Twitter, tramite l’account ufficiale del gioco, TeamKill Media ha recentemente confermato che questo sabato, 6 giugno, al Future Games Show di GamesRadar mostreranno un nuovo teaser del titolo, offrendo ai giocatori un piccolo assaggio di quanto arriverà nel prossimo futuro. Da quanto affermato nel tweet, probabilmente non dovremmo aspettarci troppe immagini, ma già un teaser come si deve sarebbe molto gradito in questo momento.

Quantum Error è in sviluppo per PS4 e PS5, e sebbene gli sviluppatori non siano sicuri se il gioco sarà un titolo di lancio per PS5, hanno detto che si aspettano di riuscire a far uscire il gioco almeno entro pochi mesi dal rilascio della console. Nel frattempo, sebbene non sia stata ancora annunciata una versione per Xbox Series X, non sembra sia esclusa anche questa possibilità