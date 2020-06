Playstation 5: i titoli potrebbero avere costi di produzione maggiori

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, continua la sfilza di informazioni su Playstation 5 come quella data sul lancio globale della console. Questa volta, il tema su cui ci si sposta è il costo di produzione dei giochi per la nuova piattaforma. Stavolta, Ryan ha affermato ai ragazzi di GIBiz che i titoli potrebbero avere un costo di produzione maggiore rispetto a quelli prodotti nella current gen.

Credo che, data l’estensione della tecnologia che vi è dietro, che rende la grafica più realistica, i giochi necessiteranno più forza lavoro e più capitale per esser prodotti. Non lo vediamo però come un enorme incremento, ed è per questo che vogliamo essere più veloci che mai per far sì di fornire una base fertile agli sviluppatori. Se possiamo continuare a mantere il passo con un possibile incremento dei costi, allora il settore potrà continuare a produrre.

Il CEO ha inoltre continuato dichiarando che la maggior parte delle date di lancio per i titoli Playstation 5 pianificati per lancio della console o per il periodo post lancio, non dovrebbero subire cambiamenti a causa di fattori esterni. Ryan ha affermato per di più che molti sviluppatori stanno lavorando efficientemente da casa, senza grossi intoppi e che le date saranno probabilmente rispettate. Vi ricordiamo che il reveal del nuovo sistema si terrà il 4 Giugno, potete leggere più info a questo indirizzo.