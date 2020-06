Prey: sta arrivando la versione VR?

Nel 2017 Prey è sembrato un gioco uscito all’improvviso dal nulla. Ha utilizzato il nome di un gioco precedentemente prodotto da uno studio diverso, che non aveva nulla a che fare con la trama o i personaggi di quel gioco. Inoltre, invece di essere un semplice sparatutto, ha portato i giocati all’interno di una simulazione immersiva che ha sorpreso molti utenti. Ma dopo un primo momento, la Bethesda ha smesso di annunciare non solo i dati di vendita ma anche i DLC, al di fuori di un’espansione multiplayer gratuita avvenuta alla fine del 2018 che sembrava annunciare una versione completamente in VR. Sembra però che potrebbe esserci qualche novità, se gli indizi che sono usciti sono veritieri.

Il sito web del negozio inglese ShopTo ha improvvisamente pubblicato un’inserzione di un titolo chiamato Prey VR, che però è stata tolta dopo poco tempo. Un utente però è riuscito a fare uno screenshot e la notizia è circolata in fretta. Non c’è nessuna immagine, quindi non siamo sicuri si tratti di una versione VR del gioco sviluppato da Arkane oppure se ci troveremo davanti ad un side game di qualche tipo.

Annunci di questo genere non significano molto, poiché sono tante le inserzioni fasulle che si avvicendano ogni giorno sul web. In ogni caso al momento non abbiamo notizie certe, tuttavia mai dire mai. La Bethesda ha citato in passato il titolo Prey senza un motivo apparente, non ci resta che attende per scoprire se c’è un fondamento di verità in questi rumor oppure no. Vi terremo aggiornati!