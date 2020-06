Godfall: un nuovo teaser presenta il Silvermane

Come già tutti sappiamo, la fatidica data del reveal di Playstation 5 è ormai vicina e Counterplay Games ne ha approfittato per mostrare la nuova IP Godfall in un teaser trailer appena rilasciato. Nel video che trovate qui sotto, potete vedere come venga mostrata una delle possibili tre classi del titolo, il Silvermane.

Dalla fonte in questione, si possono udire i Valorplate che pare possano usare diversi Augments. Il gameplay, simile a Dark Souls misto ad un Monster Hunter, offirirà diversi Valorplate ma bisogna ancora capire come questi andranno a valorizzare la personalizzazione della classe, le abilità disponibili ed in generale la diversità tra build.

Da quel che sappiamo, il gioco targato Counterplay Games non necessariamente sarà disponibile al lancio di Playstation 5, tanto che il suo periodo di uscita è segnato come fine 2020. Ricordiamo che la storia è costruita in un mondo fantasy con elementi naturali come Terra, Aria, Acqua, Fuoco e Spirito, i quali hanno propri regni. Un evento apocalittico sembra esser prossimo e tocca all’ Ordine dei Cavalieri, o quel che ne rimane, affrontare la situazione. Vi ricordiamo che il titolo è atteso inoltre per PC via Epic Games e a questo indirizzo è possibile trovare più informazioni.