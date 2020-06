HP spinge sul gaming con i nuovi prodotti Omen e Pavilion

Dopo l’annuncio della nuova lineup primaverile, HP torna a farsi sentire, rivolgendosi ad un pubblico leggermente differente con la nuova gamma di prodotti Omen, pensati per i gamer e per il gaming di tutti i tipi, senza lasciar indietro altri settori ugualmente importanti. Vediamo subito di cosa si tratta.

HP è stata molto meticolosa nello studio dei suoi utenti, andando a carpire informazioni riguardo i titoli più giocati sui loro dispositivi.

Nei 28 giorni scorsi, sui PC HP di tutto il mondo, sono state giocate complessivamente 147 milioni di ore

Tra i giochi più presi in considerazione da quella che è, a tutti gli effetti, una enorme fetta di giocatori, troviamo League of Legends, DOTA 2, Fortnite, CS:GO per poi arrivare a The Sims 4 e Minecraft. Insomma, è sicuramente una diversificazione non di poco conto, ma risalta subito come la buona parte dei titoli citati sia praticamente ridefinibile nel campo degli Esports.

Andando più nel dettaglio di queste new entry nel mercato tech, HP ha mostrato 3 nuovi notebook di diverso livello, di cui 2 Omen e un Pavilion, con poi annessi una serie di accessori che vanno dai nuovi mouse super precisi, ad un set earbuds, fino a schermi ad alta frequenza ed altro ancora. Partiamo da quelli che sono i pezzi grossi della presentazione, ovvero dai nuovi HP Omen 15

Il nuovo modello Omen 15 si divide in due sistemi leggermente differenti, avremo infatti un Omen con processore Intel, l’altro invece monterà processore AMD. Qui sotto potrete farvi un’idea più chiara dei due modelli in uscita entrambi a Giugno 2020:

Omen 15 (Intel)

Il più piccolo laptop da gaming, 15″

Design minimal con altezza ridotta dell’ 8%

Tecnologia di raffreddamento Omen Tempest con un maggiore flusso d’aria del 62%

Il primo gaming laptop che applica la soluzione termica dei sensori termici ad infrarossi

Omen 15 (AMD)

Centro di comando Omen con regolazione di velocità delle ventole e controllo performance

Boost delle performance del 17% dalla potenza dinamica

Batteria dalla durata di 12,5 ore con il Graphic Switcher

Opzioni tastiera retroilluminata RGB per tasto personalizzabile

Entrambi i modelli si dividono in due fasce a seconda di ciò che montano al loro interno:

Omen 15 (Intel)

Intel Core i5-10300H / NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB / 8GB DDR4 / 256GB SSD / FHD 300nit $999,99

Intel Core i5-10300H / NVIDIA GeForce GTX 2060 6GB / 8GB DDR4 / 256GB SSD / FHD 300nit 144Hz $1099,99

Omen 15 (AMD)

AMD Ryzen 5-4600H / NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB / 8GB DDR4 / 256GB SSD / FHD 250nit $999,99

AMD Ryzen 7-4800H / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6GB / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / FHD 300 nit 144Hz $1219,99

Come già anticipato, HP non si è fermata qui, mostrando inoltre una serie di accessori che analizzeremo man mano. Partiamo dalla nuova serie di mouse Omen, ideati per i gamer, ad alta precisione e prodotti con l’aiuto di Pixart. Anche questi, saranno disponibili in due versioni, OMEN Vector Essential e OMEN Vector per agevolare più budget possibili. Per più informazioni, date pure un’occhiata qui sotto:

OMEN Vector Essential – $29,99 – (disponibile da Luglio 2020)



1 Sensore Radar Omen

Preso dal PAW 3327

Tracking di precisione del 97%

7200dpi

Accelerazione di 30g

Tracking di velocità di 220 IPS

Range DPI da 200 a 7200

OMEN Vector – $49,99 – (disponibile da Giugno 2020)



3 Sensori Radar Omen

Preso dal PAW 3389

Tracking di precisione del 99%

1600dpi

Accelerazione di 50g

Tracking di velocità di 400 IPS

Range DPI da 100 a 16000

Il peso di entrambi i mouse potrà essere regolato manualmente grazie al peso removibile di 25 grammi l’uno. In più, gli utenti avranno la possibilità di gestire e personalizzare il proprio mouse OMEN con il software Omen Command Center, grazie al quale sarà possibile assegnare comandi personalizzati ai pulsanti addizionali, modificare a proprio piacimento i DPI ad ogni pressione del tasto apposito fino al cambio del colore di illuminazione.

Continuando la serie di accessori, subentrano anche le Omen DYAD Earbuds, già disponibili, con Driver Dinamici da 10mm per i bassi e bilanciamento per gli alti. Ovviamente collegabili con jack da 3.5 mm e angolati per permettere di aderire alla perfezione all’interno dell’orecchio e accessoriate di 3 differenti estremità. Inoltre, la Comply Foam, di cui è fatta l’estremità, permetterà a quest’ultima di prendere esattamente la forma dell’orecchio dell’utente. Tutto questo al prezzo di $49,99.

Altra chicca di HP sono le HP X1000, le quali vedranno la luce ad Agosto 2020, l’headset wireless da gaming ancora una volta fatto appositamente per i videogiocatori. Rivede tutte le regole fondamentali per gli headset da gioco, parliamo di accessori senza alcun cavo, funzionanti con una penna USB e configurabili dal software Omen Command Center. Fino a 20 ore di durata, Virtual Surround 7.1 e integrazione dell’ OMEN Audio Lab. L’headset sarà acquistabile alla cifra di $99,99.

Passiamo avanti, rimanendo sempre nell’ambito del suono, con l’HP Gaming Speakers X1000,anch’essi disponibili da Agosto 2020. Come avrete già intuito dal nome, HP ci delizia con la sua proposta audio fisso per i videogiocatori. Anch’essi personalizzabili grazie al software Omen Command Center. Prezzo di $99,99.

È il turno dell’ HP X24c Gaming Monitor, componente che sicuramente ricopre una grande parte del lato gaming al giorno d’oggi. Sarà disponibile da Agosto 2020 al prezzo di $249,99.

Monitor curvo 1500R

Refresh rate di 144Hz

Incluso di AMD FreeSync Premium

Passiamo ora al prodotto HP che si distacca dai due laptop Omen, passando così all’ HP Pavilion Gaming 16, ideato non solo per i gamer ma anche per chi volesse sfruttare la potenza per il lavoro, creativo e non.

HP Pavilion Gaming 16 – $799,99 – (disponibile da Giugno 2020)