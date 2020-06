Goosebumps Dead of Night: il survival horror per gli amanti di Piccoli Brividi

Chi di voi si ricorda i libri della serie Piccoli Brividi? Per tutti i nostalgici ora c’è la possibilità di ritornare bambini con il survival horror in uscita, Goosebumps Dead of Night. Sviluppato da Cosmic Forces, il gioco prende ispirazione dalla serie di film e dal franchising dei libri Piccoli Brividi, e getterà i giocatori dentro un’esperienza di gioco survival horror in prima persona.

Il pupazzo da ventriloquo Slappy the Dummy, dopo aver rubato le pagine delle storie classiche, da vita ai mostri e quei mostri daranno la caccia ai giocatori, che avranno il compito di ritrovare le pagine mancanti e sconfiggere tutte le creature che si troveranno davanti. Potranno trovarsi faccia a faccia con il Graveyard Ghoul, i Lawn Gnomes, Annihilator 3000, Murder the Clown e Werewolf of Fever Swamp. Sarà possibile esplorare gli ambienti alla ricerca di indizi, nascondersi dai mostri e risolvere enigmi. Il trailer mostra Goosebumps Dead of Night nello stile che ti aspetteresti da un titolo Piccoli Brividi, con una grafica fumettistica, luminosa e non invasa da ombre come un classico survival horror. Dato che il gioco è classificato come adatto a tutti sopra i dieci anni, sembra un bel tuffo nel genere horror senza però risultare del tutto travolgente.

Inizialmente la Cosmic Forces ha sviluppato Goosebumps Night of Scares come titolo VR mobile, ma adesso lo sviluppatore ha spostato la propria attenzione su altre piattaforme. Le nuove piattaforme consentono grafica HD e capitoli aggiuntivi, con la presentazione di cinque nuovi mostri introdotti con l’intelligenza artificiale migliorata. Insieme ad altri capitoli, il gioco includerà anche una Stine House ampliata che presenta ancora più enigmi da risolvere. La versione Nintendo del gioco includerà anche HD Rumble, supporto touchscreen e controlli giroscopio. Al momento, non è stata fissata una data di uscita specifica, ma chi è interessato potrà giocarci questa estate su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. A breve arriverà anche una serie tv ispirata al franchise, tutte le informazioni in questo articolo.