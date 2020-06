Nintendo Switch: nuovo titolo misterioso firmato Bandai Namco in arrivo?

Ora che siamo entrati appieno nel mese di giugno, i principali siti rivenditori di videogiochi stanno caricando nel proprio database numerosi nuovi titoli, in preparazione al loro annuncio e all’inizio della fase di preorder. Proprio per questo, Amazon France si sta trasformando in una miniera d’oro per i curiosi, dato che le molte recenti aggiunte indicano l’arrivo di parecchi giochi misteriosi su Nintendo Switch. Un paio di giorni fa abbiamo scoperto che qualcosa bolle in casa Take-Two Interactive, e oggi invece è il turno di Bandai Namco.

Amazon France ha infatti pubblicato l’ennesima aggiunta al proprio catalogo che porta la firma del publisher, e purtroppo nessun’altra informazione. Possiamo quindi aspettarci un nuovo titolo per Nintendo Switch apparire tra le presentazioni dei prossimi giorni, che ricordiamo saranno ben numerose. Bandai Namco, per chi non ne fosse a conoscenza, è responsabile del lancio di alcuni giochi piuttosto noti, come Dragon Ball FighterZ, God Eater 3 e l’atteso Captain Tsubasa Rise of New Champions. Chissà se il loro prossimo passo sarà un’opera interamente nuova, oppure un porting.