Epic Games Store su mobile è ancora in programma

Quando l’Epic Games Store venne aperto nel dicembre del 2018, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, dichiarò che entro il 2019 era pianificata anche una versione mobile della piattaforma. Ormai siamo nel 2020 e il tempo è quindi scaduto, ma in una recente intervista con GameSpot l’uomo ha ribadito che, nonostante il ritardo, questa è ancora in programma. Considerando che ora come ora il territorio degli store su dispositivi mobili non è stato ampiamente esplorato, questa potrebbe essere una novità da tenere d’occhio.

Ecco le parole di Sweeney a GameSpot:

Vorremmo portare l’Epic Games Store su iOS in futuro, e poi anche su Android. Pensiamo sia un buon modo per aiutare l’industria a crescere ed è un altro mezzo per noi di raggiungere più persone, ora che abbiamo costruito una community intorno a Fortnite e abbiamo imparato ad operare su PC tanto quanto su Android.

Certo, prima di poter avviare la costruzione di un negozio su mobile, bisognerebbe fare i conti con Google Play Store e Apple Store. Tuttavia, abbiamo già visto i ragazzi di Epic Games tenere testa a Steam grazie in parte alle offerte gratuite, quindi non è da escludere che questo progetto prima o poi si trasformi in realtà.