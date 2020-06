NieR Replicant potrebbe tradire le aspettative dei fan

Mentre NieR Automata ha creato un franchise improbabile per Square Enix, ma non è stato il primo gioco della serie. Però avremo la possibilità di rivivere in un remaster imminente il primo titolo NieR Replicant. Cosa ci possiamo aspettare da questo remaster? È difficile dirlo con un regista come Yoko Taro. In un’intervista con Dengeki, al regista è stato chiesto del titolo imminente. Se avete familiarità con Taro, sapete che le sue risposte alle varie domande sono di solito particolarmente criptiche, ma quando sono state menzionate le potenziali modifiche al gioco, è diventato piuttosto schivo.

Quando gli è stato chiesto se questo nuovo gioco si ambientasse nella stessa sequenza temporale dell’originale, ha semplicemente detto: “Non ne sono davvero sicuro”. Ma forse la risposta che sollevata più dubbi, è stata quella che ha seguito la domanda riguardo la possibilità di nuovi finali, ed ha risposto:

“Sei del tutto libero di aspettarti quello che vuoi. E siamo anche liberi di tradire queste aspettative in qualsiasi modo vogliamo. Tutto è gratuito … viva la libertà … “.

Abbiamo già sentito che il gioco rielaborerà i punti chiave dalla versione originale per PS3 e Xbox 360, quindi le aspettative che potrebbero essere “tradite” probabilmente non sono troppe. Un seguito della saga NieR sembra ancora molto remoto, quindi immaginiamo che per molti fan NieR Replicant sarà comunque la loro prima vera esposizione al gioco dopo tanto tempo. Il titoli uscirà per PlayStation 4, Xbox One e Pc, noi vi terremo aggiornati per ulteriori informazioni.