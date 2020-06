Valorant: ecco i trailer di lancio

Stamattina, come vi avevamo fatto sapere, è stato lanciato ufficialmente Valorant, nuovo fps multiplayer targato Riot. In quella news vi abbiamo parlato delle novità introdotte con la patch 1.0. Poco fa invece, sui canali social del gioco, sono stati pubblicati due nuovi filmati, che potete vedere in fondo alla notizia, e che celebrano l’uscita ufficiale.

Il primo, dal titolo “Duelist” è il trailer di lancio cinematico. Il secondo (episode 1 – Ignition) si concentra invece sul gameplay e sui vari agenti. Lasciandovi ai filmati qui sotto vi ricordiamo che Valorant è free to play e può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale del gioco.