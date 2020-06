Liberated: trailer per l’uscita odierna su Switch

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, da oggi 2 giugno Liberated è disponibile su Nintendo Switch. Il titolo, sviluppato da Atomic Wolf e pubblicato da Walkabout Games, è infatti acquistabile sul Nintendo e-shop, scontato fino al 6 giugno, al prezzo di 15,99 euro (19,99 prezzo base). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo oltretutto che per il titolo in questione è prevista anche un’uscita su PC (via Steam) per il secondo quadrimestre del 2020, ma ancora non è stata rivelata la data ufficiale.

Questa la descrizione del gioco attraverso il Nintendo e-shop:

“Benvenuto in un nuovo mondo. Le verità innegabili e le libertà personali stanno morendo. La rivoluzione è vicina. Insorgi. Unisciti all’insanguinata lotta per restituire la libertà alla patria.

Dimentica qualsiasi nozione sui fumetti. Immergiti in una città buia e battuta dalla pioggia. Sfrutta il tuo ingegno, viola il sistema, penetra di nascosto e risolvi rompicapi. E una volta presa la mano, dispensa un po’ di giustizia a furia di pittoreschi colpi alla testa. Lascia che il suggestivo stile artistico creato a mano si unisca all’intensa azione nelle pagine di questo racconto noir cyberpunk.

Loro ti osservano. Ogni minuto di ogni ora di ogni giorno.

O lo accetti, o accendi la scintilla.”