The Last of Us Part II: vediamo il nuovo Spot TV

Non manca tanto per mettere le mani su The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4 tanto attesa, chiacchierata e criticata targata Naughty Dog, in arrivo nella giornata del 19 giugno. Ebbene, per cogliere l’occasione dell’imminente uscita, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo Spot TV, la cui protagonista del corto è proprio Ellie.

Nella clip video vediamo la protagonista impegnata contro gli infetti e non solo, mentre possiamo ascoltare la colonna sonora cantata proprio da quest’ultima. Insomma, l’attesa per il nuovo capitolo della serie Naughty Dog continua a crescere, dove potete andare a leggere nel frattempo cosa ne pensiamo nella nostra recente anteprima dedicata a The Last of Us Part II.